Андрей Бочкарев: Объемы ИЖС в ТиНАО превзошли прошлогодний уровень

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В этом году на территории новых округов Москвы было введено в эксплуатацию порядка 750 тысяч «квадратов» частных домов. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил заммэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, объемы индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в районе Новой Москвы ежегодно увеличиваются. Так, показатели 2022 года на 55 тысяч «квадратов» превышают прошлый общегодовой показатель.

Бочкарев также отметил, что объекты, предназначенные под жилищные нужды, возводятся одновременно с транспортными и инженерными коммуникациями. При этом в ТиНАО сохраняется рекреационная роль природных территорий.

Руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин объяснил увеличение объемов ИЖС рядом причин, которые связаны с экономической выгодой покупателей и ростом популярности дистанционного формата работы.

Жидкин заявил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции среди населения выросла популярность удаленки, в связи с чем для многих отпала необходимость ездить на работу в офис на ежедневной основе.

Глава департамента подчеркнул, что строительство своего дома выгоднее покупки квартиры, поскольку за ту же сумму можно получить жилье принципиально другой площади и комфорта с инфраструктурой, соответствующей всем необходимым стандартам города.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что в 2022 году на территории бывших промзон Москвы было возведено свыше 3,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе 1,7 миллиона «квадратов» жилых площадей.