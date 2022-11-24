Госдума приняла закон о федеральном бюджете РФ на 2023–2025 годы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума в третьем чтении утвердила федеральный бюджет на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7 процента ВВП соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе ГД в четверг, 24 ноября.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, «этот бюджет — самый сложный за последние годы: санкции, развитие мировой экономики практически невозможно спрогнозировать. Задача при подготовке бюджета в таких условиях — предусмотреть его гибкость и одновременно надежность».

В документе сообщается, что доходы бюджета России на 2023 год составят 26,13 триллиона рублей, а расходы в свою очередь 29,056 триллиона, что равняется 17,4 и 19,4 процента ВВП соответственно.

При этом в 2024-м доходы федерального бюджета должны увеличиться до 27,24 триллиона, в 2025 году — до 27,98 триллиона. Расходы в эти годы приблизятся к 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей.

В Госдуме также отметили, что в течение заявленного трехлетнего периода федеральный бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2 процента ВВП, в 2024 году — 1,4 процента, в 2025 году — 0,7 процента ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования, сообщается на официальном сайте Государственной думы.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что некоторые прогнозы сокращения ВВП России по итогам года были слишком пессимистичными. По словам российского премьера, Россия, по предварительным прогнозам, может по итогам 2022 года выйти на показатель менее трех процентов снижения ВВП.