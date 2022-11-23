Мишустин: Спад ВВП по итогам года может составить менее трех процентов

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Некоторые прогнозы сокращения ВВП России по итогам года были слишком пессимистичными. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Некоторые эксперты предрекали чуть ли не двухзначные цифры возможного спада. Сейчас уже очевидно — пессимисты ошибались, — заявил он.

По словам российского премьера, Россия, по предварительным прогнозам, может по итогам 2022 года выйти на показатель менее трех процентов снижения ВВП, передает официальный сайт Кабмина.

До этого премьер-министр сообщил, что финансовую стабильность в стране удается сохранить благодаря работе ФНБ, электронному бюджету и технологическим платформам для администрирования. Глава Кабмина отметил, что на данный момент наблюдается укрепление рубля, а падение ВВП составило порядка 0,5 процента в начале сентября.

После 24 февраля на Западе регулярно говорят о «крахе российской экономики». Однако беспрецедентные санкции не привели к коллапсу.

Россия выдержала удар, а экономическая ситуация в стране постепенно улучшается. О состоянии российской экономики и ее перспективах — в материале «Вечерней Москвы».