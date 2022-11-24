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Журналист Андрей Караулов объявлен в розыск

Степан Жирнов
Происшествия
Журналист Андрей Караулов объявлен в розыск
Фото: Youtube / Принцип Ковалева

Журналиста Андрея Караулова объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД, обновленной в четверг, 24 ноября.

Согласно информации, содержащейся в карточке, Караулова разыскивают по статье Уголовного кодекса. По неподтвержденным данным это может быть связано с делом о клевете, которое возбудили после обращения главы Ростеха Сергея Чемезова.

Журналист Андрей Караулов объявлен в розыск

Ранее стало известно, что 10 октября журналисту запретили покидать страну из-за неуплаты штрафа в размере 20 тысяч рублей. Его выписали Караулову за неисполнение решения суда.

3 октября в доме журналиста проходили обыски, связанные с расследованием уголовного дела.

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