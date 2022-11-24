Финальная часть подросткового чемпионата FinSkills пройдет в Москве

Фото: Пресс-служба Белорусского государственного университета

Чемпионат по финансовой грамотности для подростков от 14 до 18 лет FinSkills проходит в Москве, участникам осталось пройти финальный этап конкурса — самостоятельное решение кейсов, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 24 ноября.

Подростки за время проведения чемпионата научились составлять личный финансовый план, рационально распоряжаться доходом и избегать незапланированных трат, а также узнали, как работают инструменты кредитования и как создать финансовую подушку безопасности. В качестве спикеров выступили эксперты центра финансовой грамотности Москвы Наталья Пивкина и Сергей Петков.

— Впереди у участников чемпионата самостоятельное решение кейсов. Это будет финальная часть испытаний. Организаторами чемпионата стали департамент финансов Москвы и городской департамент образования и науки при участии Банка России, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что столичные школьники завоевали восемь наград на Международной олимпиаде по финансовой безопасности, состоявшейся в образовательном комплексе «Сириус» в Сочи с 10 по 14 октября.