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Финальная часть подросткового чемпионата FinSkills пройдет в Москве

Георгий Соланович
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Финальная часть подросткового чемпионата FinSkills пройдет в Москве
Фото: Пресс-служба Белорусского государственного университета

Чемпионат по финансовой грамотности для подростков от 14 до 18 лет FinSkills проходит в Москве, участникам осталось пройти финальный этап конкурса — самостоятельное решение кейсов, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 24 ноября.

Подростки за время проведения чемпионата научились составлять личный финансовый план, рационально распоряжаться доходом и избегать незапланированных трат, а также узнали, как работают инструменты кредитования и как создать финансовую подушку безопасности. В качестве спикеров выступили эксперты центра финансовой грамотности Москвы Наталья Пивкина и Сергей Петков.

— Впереди у участников чемпионата самостоятельное решение кейсов. Это будет финальная часть испытаний. Организаторами чемпионата стали департамент финансов Москвы и городской департамент образования и науки при участии Банка России, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что столичные школьники завоевали восемь наград на Международной олимпиаде по финансовой безопасности, состоявшейся в образовательном комплексе «Сириус» в Сочи с 10 по 14 октября.

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