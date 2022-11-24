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Три спорткомплекса построят в Новой Москве

Георгий Соланович
Город
Три спорткомплекса построят в Новой Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, поселение Клёновское Карта всех событий

Победители торгов на право размещения некапитальных спортивных объектов смогут построить три спорткомплекса в поселении Кленовском в ТиНАО, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в четверг, 24 ноября.

Подать заявки на участие в аукционах могут юридические и физические лица до 16 декабря. Торги пройдут 20 декабря на электронной площадке «Росэлторг».

— Выставили три лота — площадью 1,7 гектара, 0,94 и 0,65 гектара под возведение некапитальных спортивных объектов в поселении Кленовском. <...> Назначение будущей постройки победитель аукциона сможет выбрать из утвержденного перечня, содержащего более 25 наименований. Договоры будут заключены на 49 лет, — пояснил Щербаков.

Спорткомплексы необходимо возвести в первый год с момента заключения договора, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что шесть физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью около 113 гектаров планируется построить по программе комплексного развития территорий на севере Москвы.

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