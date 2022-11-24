Около 30 километров дорог построили в ТиНАО в 2022 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В этом году в ТиНАО было введено в эксплуатацию порядка 26,4 километра дорог. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— Каждый километр новых дорог — это не просто новый участок для транспортного движения, это экономия времени, комфорт для пассажиров, автовладельцев, — заявил Жидкин.

На сегодняшний день водителям доступны Внуковское шоссе, протяженность которого составляет 8,7 километра, а также автодорога Воскресенское — Каракашево — Щербинка длиной 11,1 километра. Помимо этого, по новой трассе можно добраться из Щербинки до платформы Остафьево второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2), ее протяженность — 3,4 километра.

По словам Жидкина, до конца текущего года в Новой Москве планируется завершение второго этапа проекта по развитию улично-дорожной системы для обслуживания станции метро «Коммунарка». Протяженность трассы составит полтора километра, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о строительстве семи путепроводов, одного тоннеля и четырех пешеходных переходов в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей.