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Депздрав Москвы сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице

Георгий Соланович
Город
Депздрав Москвы сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице
Фото: depositphotos

В Москве растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, ситуация находится на контроле, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в четверг, 24 ноября.

— Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается как среди взрослого населения, так и среди детей. При этом в структуре госпитализаций преобладает детское население. Количество госпитализируемых детей по этим поводам в настоящее время в 2–2,5 раза превышает средние показатели эпидсезонов «доковидных» 2016–2019 годов. За последние две недели их число увеличилось почти в два раза и приблизилось к 400 детям в сутки, — отметили в департаменте.

В пресс-службе подчеркнули, что столичный депздрав держит ситуацию на контроле. В данный момент в Москве открыто более 1600 коек для заболевших, в ближайшее время фонд будет расширен до 2000 мест.

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