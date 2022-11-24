ФСБ предотвратила теракт на газопроводе «Южный поток» в Волгоградской области

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила попытку теракта сотрудниками украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток» в Волгоградской области, по которому газ поступает в Турцию и Европу. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, в подготовке теракта принимали участие россияне, которых курировали спецслужбы Украины. Их задержали. В ходе операции оперативники изъяли четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, средства связи с перепиской с куратором из украинских спецслужб и координаты места предполагаемого подрыва в Волгоградской области, а также 593 тысячи рублей.

По факту подготовки теракта, участия в террористическом сообществе и его организации, а также незаконного оборота взрывчатки возбуждены уголовные дела, передает РИА Новости.

До этого Лефортовский районный суд столицы отправил в СИЗО троих подозреваемых в подготовке другого теракта. Граждане Украины пробудут в СИЗО два месяца — до 23 января 2023 года.