Захарова прокомментировала неприличный жест украинского постпреда Кислицы

Фото: roscongress / Сергей Шинов

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова раскритиковала поступок украинского постпреда при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергея Кислицы, который оскорбил российского коллегу, использовав неприличный жест.

— Все, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость, — указала дипломат.

По мнению Захаровой, украинские власти опускаются на дно, «горделиво подняв средний палец», который стал их «позорным символом», написала она в Telegram-канале.

Накануне Кислица прокомментировал в соцсетях заседание Совбеза. Он написал, что выслушивать представителя от России является «одной из самых ужасных его обязанностей». Иллюстрацией к словам Кислицы стала фотография, на которой он показывает средний палец. При этом на снимке украинский постпред позирует в футболке с нецензурной надписью, адресованной руководству России.

Это уже не первый скандальный поступок Сергея Кислицы. В октябре он назвал представителя России при ООН Дмитрия Полянского «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН».