Постпред Украины при ООН Кислица оскорбил дипломатов из России

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Постпред Украины при ООН Сергей Кислица перешел на личные оскорбления российских дипломатов. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в четверг, 20 октября.

— Пытаясь унизить и уязвить нас, они унижают исключительно себя и свою страну. И доходчиво объясняют всем пока еще несведущим, кто в этом еще не разобрался, почему Украина оказалась там, где она есть. Яка страна — така и «дипломатия»! — сказал дипломат.

Так, Кислица назвал Полянского «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН». Украина недовольна поведением своих дипломатов, а подобное отсутствие этики и оскорбления лишь рушат имидж страны, написал Полянский в Telegram-канале.

До этого Полянский назвал дезинформацией данные о поставках в Россию иранских беспилотников. По его словам, целью такой кампании являются информационные удары сразу и по России, и по Ирану с использованием «надуманного предлога».

18 октября депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что в Верховную раду направили проект постановления о расторжении дипломатических отношений Киева с Ираном.

Также Гончаренко предложил обратиться в ООН, Европарламент, ПАСЕ, НАТО и в другие международные организации с призывом «признать Иран страной — спонсором терроризма», а также усилить санкции в отношении республики.