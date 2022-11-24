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Очевидцы поймали грабителя в центре Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Очевидцы поймали грабителя в центре Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Котельническая набережная Карта всех событий

Прохожие, ставшие очевидцами ограбления, поймали преступника и передали его полиции. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в четверг, 24 ноября.

По ее словам, инцидент произошел на автобусной остановке на Котельнической набережной в центре столицы. Потерпевшая стояла и ждала общественный транспорт, когда к ней подбежал мужчина, выхватил у нее из рук телефон за 118 тысяч рублей, и попытался скрыться. Девушка погналась за грабителем, призывая окружающих помочь.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Сцену заметили прохожие и остановили преступника, после чего вызвали полицию.

Прибывший наряд задержал подозреваемого. Им оказался 22-летний гость столицы. Телефон у мужчины изъяли и вернули владелице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Фигурант был заключен под стражу.

Другого злоумышленника полиция задержала по горячим следам в столичном метро. Мужчина выхватил у подростка телефон перед закрытием дверей вагона и убежал. Злоумышленника нашли и задержали через полтора часа.

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