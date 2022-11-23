Полиция задержала грабителя по горячим следам в московском метро

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, метро Кантемировская Карта всех событий

Полицейские задержали грабителя в метро по горячим следам. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 23 ноября.

По его словам, злоумышленник украл у 17-летней девушки телефон, выхватив его из ее рук в вагоне метро, прямо перед закрытием дверей. С похищенным мужчина выбежал на станции «Кантемировская».

Вскоре после этого подросток обратилась к полицейским, патрулировавшим станцию.

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Информация о грабеже была сразу же передана всем патрулям, и в результате проверочных мероприятий подозреваемого задержали через полтора часа на станции метро «Домодедовская». Им оказался 26-летний безработный москвич. У него обнаружили похищенный девайс, который в скором времени будет возвращен владелице.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», фигурант подписал обязательство о явке.

Другое ограбление произошло в Подмосковье. Женщина похитила из магазина на станции АЗС 45 шоколадок и два энергетика.