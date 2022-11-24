«Это разве актеры?»: Поплавская раскритиковала пародию ТНТ на фильм «Ирония судьбы»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Актриса Яна Поплавская решила высказать свое мнение о предстоящей премьере ТНТ «СамоИрония судьбы», которая станет современной интерпретацией любимого россиянами новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Своими размышлениями на этот счет актриса поделилась в социальных сетях.

— Россияне сядут за новогодний стол с Бузовой в роли Гали, Киркоровым в роли Ипполита и Батрутдиновым в роли Лукашина. Разве это актеры? — отметила Поплавская, опубликовав фотографии со съемок нового проекта.

В своем Telegram-канале знаменитость задается вопросом, для чего потребовалось «переснимать идеально снятый фильм».

До этого сообщалось, что проект «СамоИрония судьбы!» телеканал ТНТ запустит перед новогодними праздниками. Известно, что в картине наряду с советской эпохой ожидаются отсылки к современным проектам, например к «Игре в кальмара».

В главных ролях киноленты зрители увидят Филиппа Киркорова, сыгравшего Ипполита, Ольгу Бузову, которая предстанет в образе Гали, невесты Жени Лукашина из «Иронии судьбы». Также в фильме будут участвовать Ляйсан Утяшева, Тимур Батрутдинов, Павел Воля и другие знаменитости.