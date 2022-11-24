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Марго Робби назвала свою самую значимую роль в кино

Евгений Жуков
Общество
Марго Робби назвала свою самую значимую роль в кино
Фото: shutterstock

Австралийская актриса Марго Робби во время мероприятия «BAFTA: A Life in Pictures» рассказала об одной из самых значимых ролей в своей карьере. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил американский портал ScreenRant.

Звезда призналась, что почувствовала себя профессиональной актрисой после просмотра киноленты «Тоня против всех», где Робби сыграла американскую фигуристку Тоню Хардинг.

— Когда я впервые посмотрела фильм «Тоня против всех», то подумала: «Хорошо, я все-таки хороший актер», — призналась актриса.

Она также добавила, что данная картина помогла ей почувствовать уверенность в своих способностях. После участия в проекте в 2018 году артистка была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

До этого стало известно, что американский актер Джонни Депп примет участие в съемках шестого фильма из серии «Пираты Карибского моря».

По данным издания The Sun, имя актера включено в список членов съемочной группы картины. Лента получила рабочее название «День в море» (A Day At The Sea). Пробные съемки фильма стартуют в феврале следующего года в Великобритании.

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