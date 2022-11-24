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Приметы и советы

Джонни Депп появится в новом фильме из серии «Пиратов Карибского моря»

Анастасия Колоскова
Общество
Джонни Депп появится в новом фильме из серии «Пиратов Карибского моря»
Фото: Harald Krichel / CC BY-SA 3.0

Американский актер Джонни Депп примет участие в съемках шестого фильма из серии «Пираты Карибского моря». Об этом сообщила британская газета The Sun.

По данным издания, имя актера включено в список членов съемочной группы картины. Лента получила рабочее название «День в море» (A Day At The Sea). Пробные съемки фильма стартуют в феврале следующего года в Великобритании. Кто станет режиссером очередного фильма про приключения капитана Джека Воробья, пока неизвестно. Исполнительным продюсером картины выступает Брюс Хендрикс, принимавший участие в создании первых трех картин франшизы.

По данным авторов публикации, первые пять фильмов «Пиратов Карибского моря» заработали в прокате более 4,1 миллиарда долларов. При этом заработок Деппа составил более 240 миллионов долларов. В газете напомнили, что участие в съемках актера было под вопросом из-за обвинения его в домашнем насилии бывшей женой Эмбер Херд. Однако суд счел эти заявления клеветой, передает ТАСС.

В начале июня Джонни Депп выиграл первое дело о клевете против своей бывшей супруги Эмбер Херд. Так, Херд признана виновной в клевете на актера по всем трем пунктам. Суд обязал бывшую жену Деппа выплатить актеру компенсацию в размере десяти миллионов долларов и еще пяти миллионов в качестве штрафных санкций.

В сентябре стало известно, что о разводе знаменитостей снимут документальный мини-сериал. Двухсерийный фильм «Джонни против Эмбер: Суд в США» покажут на Discovery+ осенью.

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