Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В США покажут фильм о суде между Деппом и Херд

Лейла Алиева
Общество
В США покажут фильм о суде между Деппом и Херд
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Документальный мини-сериал снимут о бракоразводном процессе американских актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд.

Двухсерийный фильм «Джонни против Эмбер: Суд в США» покажут на Discovery+ осенью. Отмечается, что зрители также узнают о новых подробностях дела. При этом создатели постарались объективно показать две стороны конфликта.

Кроме того, в фильм войдут интервью с адвокатами Деппа, журналистами и юристами, которые присутствовали на заседаниях.

Режиссером кинокартины станет Сара Ломан, пишет ФАН.

Депп и Херд поженились в 2014 году, но в 2017-м актеры расстались и со скандалом развелись. После расставания Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и многочисленных избиениях. Однако актер подал иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а жена ему изменяла не один раз.

В начале июня американский актер Джонни Депп выиграл первое дело о клевете против своей бывшей супруги Эмбер Херд. Так, Херд признана виновной в клевете на актера по всем трем пунктам. Суд обязал бывшую жену Деппа выплатить актеру компенсацию в размере десяти миллионов долларов и еще пяти миллионов в качестве штрафных санкций.

Знаменитости Кино Джонни Депп
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте