В США покажут фильм о суде между Деппом и Херд

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Документальный мини-сериал снимут о бракоразводном процессе американских актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд.

Двухсерийный фильм «Джонни против Эмбер: Суд в США» покажут на Discovery+ осенью. Отмечается, что зрители также узнают о новых подробностях дела. При этом создатели постарались объективно показать две стороны конфликта.

Кроме того, в фильм войдут интервью с адвокатами Деппа, журналистами и юристами, которые присутствовали на заседаниях.

Режиссером кинокартины станет Сара Ломан, пишет ФАН.

Депп и Херд поженились в 2014 году, но в 2017-м актеры расстались и со скандалом развелись. После расставания Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и многочисленных избиениях. Однако актер подал иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а жена ему изменяла не один раз.

В начале июня американский актер Джонни Депп выиграл первое дело о клевете против своей бывшей супруги Эмбер Херд. Так, Херд признана виновной в клевете на актера по всем трем пунктам. Суд обязал бывшую жену Деппа выплатить актеру компенсацию в размере десяти миллионов долларов и еще пяти миллионов в качестве штрафных санкций.