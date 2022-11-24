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Отец случайно застрелил сына на охоте в Тюменской области

Степан Жирнов
Происшествия
Отец случайно застрелил сына на охоте в Тюменской области
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Тюменской области отец случайно застрелил сына, который приехал с ним на охоту. Об этом стало известно в четверг, 24 ноября.

Трагедия произошла в Сладковском районе. Известно, что мужчина взял с собой на опасное развлечение сына 2013 года рождения. В какой-то момент родитель перепутал отпрыска с животным и выстрелил в него. От полученных травм пострадавший скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Все необходимые экспертизы назначены, сообщил РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Еще одна трагедия, связанная с невнимательностью родителя, произошла в деревне Троица Московской области. Отец оставил своего пятилетнего сына без присмотра на берегу водоема, в результате чего мальчик упал с причала и утонул.

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