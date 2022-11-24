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Воронежский дом престарелых заявил, что не приглашал президента США Байдена

Георгий Соланович
Общество
Воронежский дом престарелых заявил, что не приглашал президента США Байдена
Фото: whitehouse

Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов заявил, что не записывал видеоприглашение президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

Видеоролик появился в Telegram-каналах 23 ноября. В нем женщина, назвавшись представителем дома престарелых, поздравила Байдена с «разменом девятого десятка» и пообещала ему «уютную комнатку на первом этаже» в заведении.

— Выступили, а назвались нашим именем. Это не наши люди, не наши сотрудники, — прокомментировали видеоролик в доме-интернате.

В департаменте социальной защиты населения Воронежской области также заявили, что дом милосердия не имеет никакого отношения к видео, передает РИА Новости.

24 октября Байден назвал обоснованными беспокойства за состояние его здоровья. Во время интервью журналист MSNBC решил поинтересоваться у президента США, стоит ли избирателям отдавать свой голос на выборах за него, учитывая возраст и возможное ухудшение здоровья. Байден ответил, что граждане США вправе беспокоиться за людей, находящихся в преклонном возрасте.

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