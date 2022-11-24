Депутат Милонов предложил запретить смену пола без медицинских показаний

Фото: Пресс-служба Госдумы

Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов разработал законопроект, запрещающий менять пол без медицинских показаний. Об этом стало известно в четверг, 24 ноября.

Политик предложил допускать «любое изменение или коррекцию половой принадлежности граждан только на добровольных основаниях». Милонов также добавил, что подобные процедуры могут быть осуществимы только «при наличии медицинских показаний и на основании мотивированного заключения врачебной комиссии медорганизации».

Список медицинских показаний для осуществления изменения или коррекции пола будет определяться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Кроме того, в соответствующем документе указано, что для недееспособного гражданина, достигшего совершеннолетия, названные процедуры будут возможны только на основании судебного решения, передает ТАСС.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о принятии закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Политик напомнил, что теперь за любую пропаганду нетрадиционных отношений грозит ответственность. Так, введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Штрафы составят до 10 миллионов рублей.