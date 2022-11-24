Володин сообщил о принятии закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений

Фото: Пресс-служба Госдумы

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в России официально запрещена, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 24 ноября.

Он напомнил, что теперь за любую пропаганду нетрадиционных отношений грозит ответственность. Так, введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Штрафы составят до 10 миллионов рублей.

— Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности, — написал Володин в своем Telegram-канале.

9 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных духовных ценностей. Согласно указу, правительство должно сохранять нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение россиян, передаваемые от поколения к поколению.

В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды на территории страны. Согласно проекту закона, запрет распространяется на средства массовой информации, рекламу, кино, книги и интернет.