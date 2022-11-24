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Полиция задержала девушку, станцевавшую полуобнаженной в столичном метро

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала девушку, станцевавшую полуобнаженной в столичном метро
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, метро Белорусская Карта всех событий

Жительницу подмосковного города Чехова, которая разделась в вагоне метро, задержала полиция. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД на столичном метрополитене.

Инцидент произошел в вагоне поезда на станции метро «Белорусская». Одна из пассажирок сняла с себя штаны и осталась в нижнем белье. Данная выходка была заснята на видео, которое попало в Сеть.

В результате ролик увидели сотрудники полиции в рамках мониторинга СМИ и интернета. Личность девушки установили. Вскоре звезду интернета задержали и доставили в отдел полиции. Ею оказалась 20-летняя жительница города Чехова.

По факту нарушения был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Суд признал ее виновной и приговорил к аресту на десять суток.

О другом инциденте в метро стало известно во вторник, 23 ноября. Мужчина выхватил телефон из рук подростка на выходе из вагона. Злоумышленника задержали по горячим следам через полтора часа.

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