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Минобороны: Массированный удар ВС РФ 23 ноября нарушил переброску резервов ВСУ

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Массированный удар ВС РФ 23 ноября нарушил переброску резервов ВСУ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская армия в среду, 23 ноября, нанесла массированный удар высокоточным оружием по пунктам военного управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и связанным с ней объектам энергетической инфраструктуры. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, — сообщил представитель ведомства.

Он также добавил, что в связи с атакой российских подразделений была нарушена переброска украинских военных резервов путем железнодорожного сообщения.

Конашенков также сообщил об уничтожении иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов, которые направлялись в районы боевых действий, передает Telegram-канал Минобороны России.

Также в министерстве заявили, что российские войска не наносили удары по Киеву в среду, 23 ноября. Там также добавили, что все разрушения в украинской столице в этот день были следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО.

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