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Минобороны РФ сообщило, что не наносило удары по Киеву 23 ноября

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны РФ сообщило, что не наносило удары по Киеву 23 ноября
Фото: depositphotos

Российские войска не наносили удары по Киеву в среду, 23 ноября. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве заявили, что все разрушения в украинской столице в этот день были следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, передает ТАСС.

Накануне на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже частично обесточен.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра города Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.

В связи с этим Киев запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН по Украине, которое прошло в ночь на четверг, 24 ноября. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил Совбезу ООН об американских ракетах ПВО, попавших в жилые дома на Украине. Он отметил, что накачка Украины оружием ведет к гибели мирного населения не только Донбасса, но и украинских городов.

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