Небензя сообщил Совбезу ООН об американских ракетах ПВО, попавших в жилые дома в Киеве

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Накачка Украины оружием ведет к гибели мирного населения не только Донбасса, но и украинских городов. Об этом сказал на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ Василий Небензя, указав на появление фото обломков американских ракет ПВО, которые попали в жилые дома на Украине.

— Украинские пользователи выложили в Сеть фотографии ракет, попавших в жилые дома в Киеве и Ижгороде, и оказалось, что это американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву, — сообщил он.

Дипломат призвал Запад обратить внимание на этот инцидент.

— Ваша бездумная накачка Украины вооружениями уже приводит к тому, что от него гибнут мирные жители не только Донбасса, но и украинских городов, — подчеркнул Небензя.

Он возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди мирных жителей и повреждения мирной инфраструктуры на Украине. Дипломат указал на размещение украинских ЗРК среди жилой застройки, сообщает РИА Новости.

— В результате обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась, — указал Небензя.

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Российскую Федерацию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать его решения. По его словам, данные меры «восстановят справедливость внутри структуры ООН».