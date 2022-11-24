Собянин провел заседание Госсовета и правительственной комиссии по региональному развитию

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в четверг, 24 ноября, провели заседание рабочей группы Государственного совета РФ по координации деятельности при введении различных уровней реагирования и президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— На заседании обсудили вопросы обустройства граждан, вынужденно покинувших постоянное место жительства в городе Херсоне и Херсонской области, а также финансирования мероприятий, связанных с проведением специальной военной операции, в приграничных субъектах Российской Федерации, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

19 ноября Собянин заявил, что возглавляемая им рабочая группа Госсовета по вопросам специальной военной операции ведет слаженную командную работу. По его словам, группа обсуждает проблемы, связанные с выполнением указов президента, а также решает вопросы, которые возникают у регионов.