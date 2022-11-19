Сергей Собянин: По вопросам специальной военной операции ведется слаженная командная работа

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что возглавляемая им рабочая группа Госсовета по вопросам специальной военной операции ведет слаженную командную работу. Об он сообщил в интервью РИА Новости.

— На своей площадке мы более подробно с коллегами обсуждаем те или иные проблемы, связанные и с выполнением указов Президента, и в том числе его поручения, связанные с социальной поддержкой граждан, обмениваемся опытом, пытаемся решить те вопросы, которые возникают у регионов, — отметил глава города.

По его словам, в работе рабочей группы принимают участие все министры, принимающие решения в этих вопросах.

— Это слаженная командная работа, — подчеркнул мэр столицы.

Он добавил, что координационный совет, которым руководит председатель правительства РФ Михаил Мишустин, взаимодействует с кабинетом министров и со всеми рабочими группами российского правительства, вице-премьерами и министрами, передает официальный сайт мэра Москвы.

Сергей Собянин также заявил, что у столицы есть запас прочности, чтобы справиться с испытаниями. Он отметил, что Москва является городом с мощной экономикой и развитым бизнесом. Кроме того, в столице проживают высокопрофессиональные и образованные люди.