Сергей Собянин заявил об имеющемся у Москвы запасе прочности

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что у столицы есть запас прочности, чтобы справиться с испытаниями. Об этом глава города заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, Москва является городом с мощной экономикой и развитым бизнесом. Кроме того, в городе проживают высокопрофессиональные и образованные люди, отметил мэр.

Он добавил, что столица справляется с экономическими трудностями из-за санкций значительно лучше, нежели Европа.

— Вы посмотрите на инфляцию, на рост цен, на проблемы с экономикой, с машиностроением, с крупными предприятиями, которые есть в Европе. Москва переживала многие кризисы, вызовы, всегда выходила победителем, — заключил Собянин.

Глава города также рассказал, что экономика Москвы стабилизировалась после пандемии коронавирусной инфекции и кризисов. По его словам, большинство столичных компаний, в том числе задействованных в финансовом секторе, уже адаптировалось к нынешней ситуации и восстанавливают уровень прибыли, а уход иностранных предприятий из Москвы лишь открыл возможности для отечественных производителей.