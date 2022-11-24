Мужчина умер на могиле жены в Москве

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Россия, Москва, Бусиновское кладбище Карта всех событий

В столице на Бусиновском кладбище обнаружили тело 60-летнего предпринимателя. Он скончался рядом с могилой собственной супруги. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», трагедия произошла 23 ноября около 16 часов дня. Охранник кладбища, который совершал плановый обход территории, обнаружил около одной из могил тело мужчины, лежащее на снегу.

Сотрудник кладбища проверил пульс у лежавшего мужчины и вызвал скорую. Прибывшие медики констатировали смерть посетителя.

Так как охранник лично знал погибшего, достаточно быстро удалось связаться с родственниками, и они приехали на место происшествия.

По данным «ВМ», мужчина был гражданином Армении.

В мае 2020 года от коронавируса у него умерла жена, и с тех пор он приходил на ее могилу с цветами каждый день. Родственники погибшего сообщали, что у него в последнее время были проблемы с сердцем. У мужчины остались двое сыновей и дочь, сообщил «МК».

Ранее стало известно, что умер клавишник первого состава группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев.