Москвичей ждет небольшой снежок и низкие температуры в последние выходные ноября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В эти выходные в Москве прогнозируется небольшой снег в ночные часы и низкие температуры. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, к выходным температура в Москве и области будет понижаться:

— В субботу и воскресенье в Московской области температура составит минус 5–10 градусов. В Москве в пределах минус 6–10 градусов. В дневные часы температура немного подрастет: в Москве прогнозируется минус 4–6 градусов, а по области — минус 3–8 градусов.

Но уже в понедельник синоптик пообещал снегопад, который начнется в воскресенье ночью.

— В понедельник и во вторник продолжится небольшой снежок, а температура воздуха будет довольно низкой: в дневные часы — минус 2–7 градусов, а ночью — минус 4–9 градусов, — рассказал Ильин.

По прогнозу синоптика, резких перепадов атмосферного давления в эти дни не предвидится:

— В субботу и воскресенье давление установится в пределах 758–764 миллиметра ртутного столба, а в понедельник будет на 3–4 единицы ниже.

Также Ильин рассказал, что москвичам не стоит ждать теплой зимы, как в Европе. По его словам, европейский климат исторически отличается от центральной части России, поэтому таких же температур ждать не стоит.