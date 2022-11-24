Уехавшая из России Хаматова одержала победу в номинации «Актриса года» в Латвии

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из страны после начала специальной военной операции на Украине, одержала победу в номинации «Актриса года» на театральной премии «Ночь лицедеев» в Латвии. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Латвийского союза театральных деятелей.

Победа в этой номинации досталась актрисе за участие в моноспектакле Нового Рижского театра под названием Post Scriptum.

— Мне очень важно, что здесь, в Латвии, я могу быть на сцене и полноценно работать. Большое-большое спасибо за это, — обратилась к участникам церемонии Хаматова на своей странице в социальных сетях.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов высказался об игре Чулпан Хаматовой, заявив об отсутствии таланта. По его мнению, россияне могли запомнить актрису только по роли в фильме «Зулейха открывает глаза». Однако, по словам Соседова, в картине актриса отыграла плохо.

23 августа сообщалось, что телеведущий Максим Галкин*, актрисы Чулпан Хаматова и Юлия Ауг возглавили список артистов, выступивших против специальной военной операции на Украине.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.