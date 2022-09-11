«Обычная средняя актрисулька»: Соседов раскритиковал актерскую игру Хаматовой

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Она обосновалась в Латвии, где устроилась на работу в театре и продолжила свою карьеру. Музыкальный критик Сергей Соседов высказался об ее игре, заявив об отсутствии таланта.

— Она — обычная средняя актрисулька. Ее оценка четыре с минусом, это в лучшем случае. Почему-то надули до уровня пупа земли ее, это не Доронина и Марецкая. Эта Чулпашка. Перед великими именами они ничего и никто, — сказал он.

Критик добавил, что россияне могли запомнить Хаматову только по роли в фильме «Зулейха открывает глаза». Однако, по его словам, в картине актриса отыграла плохо. Соседов не поверил ни одной ее реплике, а сама игра, по его словам, выглядела фальшиво, передает портал Informing.

Журналист Кирилл Набутов рассказал подробности спешного отъезда Чулпан Хаматовой в Латвию, куда та направилась сразу после начала российской специальной военной операции на Украине. По его словам, дочери артистки поехали в Ригу отдельно, а после приезда актрисы ее пригласили на работу в Новый Рижский театр.