«В чем была, в том и полетела»: Набутов рассказал об отъезде Хаматовой в Латвию

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Журналист Кирилл Набутов рассказал подробности спешного отъезда актрисы Чулпан Хаматовой в Латвию, который произошел сразу после начала российской специальной военной операции на Украине.

— Хаматова не просто уехала в Ригу, она даже домой не заехала. Она была в этот момент не в Москве, не в России. В чем была, в том и полетела в Латвию, а потом уже наши общие друзья привозили ей какие-то вещи, — рассказал он.

По словам журналиста, дочери артистки поехали в Ригу отдельно.

Известно, что вскоре после приезда актрисы в Латвию ее пригласили на работу в Новый Рижский театр. Его худрук уже ранее сотрудничал с Хаматовой. Актриса играла в его спектакле «Горбачев», передает «СтарХит».

Недавно стало известно, что в России сняли с проката фильм «Просточеловек», где одну из ролей сыграла актриса Чулпан Хаматова. Премьера картины в кинотеатрах была назначена на 25 августа. Однако при просмотре афиши «Просточеловека» найти не удалось.

Писатель Захар Прилепин прокомментировал данное событие словами, что «так бывает». Он не счел снятие с проката фильма с Хаматовой трагедий, отметив, что «прокат не резиновый».