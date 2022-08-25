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Фильм с участием Хаматовой сняли с проката в России

Георгий Соланович
Общество
Фильм с участием Хаматовой сняли с проката в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Фильм режиссера Яны Климовой-Юсуповой «Просточеловек», в котором снялась актриса Чулпан Хаматова, сняли с проката в России.

Премьера картины в кинотеатрах была назначена на 25 августа. Однако в настоящее время при просмотре афиши «Просточеловека» найти не удается.

При этом режиссер картины утверждает, что ленту покажут 28 августа на Московском международном кинофестивале. Возможно, что фильм сняли только с широкого проката в России, передает Teleprogramma.pro.

23 августа сообщалось, что телеведущий Максим Галкин, актрисы Чулпан Хаматова и Юлия Ауг возглавили список артистов, выступивших против специальной военной операции на Украине. Перечень наиболее навредивших России звезд составил политолог Александр Нетесов.

Хаматова переехала в Латвию на ПМЖ. Актриса также заявила, что готова отказаться от звания народной артистки РФ, так как этот статус является «бредятиной».

Также Хаматова заявила, что ее коллеге Евгению Миронову запрещают появляться с ней на одной сцене. Слова артистки вскоре прокомментировал журналист Михаил Шахназаров. Публицист счел поступок Хаматовой неправильным, поскольку своими утверждениями, по его мнению, она «подставила» Миронова.

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