«Прокат не резиновый»: Прилепин прокомментировал перенос фильма с участием Хаматовой

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Недавно стало известно, что в России сняли с проката фильм «Просточеловек», где одну из ролей сыграла актриса Чулпан Хаматова. Писатель Захар Прилепин прокомментировал данное событие.

— Запретили новый фильм с Чулпан Хаматовой к прокату в России. Не на полку положили, а проката не дали. Я тоже снимался в кино несколько раз, и фильмы эти, как правило, не получали проката. Так бывает, и это не трагедия. Прокат не резиновый, — сказал он в беседе с RT.

До этого сообщалось, что премьера картины в кинотеатрах была назначена на 25 августа. Однако в настоящее время при просмотре афиши «Просточеловека» найти не удается. Возможно, фильм сняли только с широкого проката в России.

Актер Сергей Никоненко на открытии кинофестиваля «Волгоградский факел» высказал свое мнение по поводу уехавших из России артистов. По его словам, все они являются «гнилушками». В адрес Хаматовой он сказал, что ее «немного закачало и она тут же рассыпалась».

Кроме того, режиссер Никита Михалков высказал мнение, что уехавшие из России на фоне специальной военной операции артисты не нужны стране. Он назвал таких деятелей искусства «самоизгнанными».