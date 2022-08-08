«Они нужны стране?»: Михалков посчитал бесполезными покинувших Россию артистов

Фото: roscongress / Михаил Киреев

Уехавшие из России на фоне специальной военной операции артисты не нужны стране. Такое заявление сделал режиссер Никита Михалков в очередном выпуске своей передачи «Бесогон ТВ».

— Они нужны стране? Что они могут дать? Чем могут вернуть стране то, что она для них сделала? Нет. Мне кажется, они стране не нужны, — заявил он.

По мнению Михалкова, этих артистов никто из России не изгонял, это был их личный выбор. Режиссер назвал таких деятелей искусства «самоизгнанными». Он заметил, что это те люди, которые «находились в топе, на вершине популярности».

Недавно Михалков возглавил список знаменитостей, которым россияне доверяют больше прочих. Список составил исследовательский холдинг «Ромир». Следом за Михалковым идет его коллега Константин Хабенский. Третье место с весны удерживает за собой актер Московского губернского театра Сергей Безруков.

Артист балета Николай Цискаридзе, в отличие от некоторых артистов, не покинул страну в сложное время. Однако он сам не осуждает тех, кто уехал из России в свете последних событий.

Известный российский журналист Евгений Додолев поделился информацией о гонорарах покинувших Россию знаменитостей — Чулпан Хаматовой, Ренаты Литвиновой, Веры Брежневой и Анны Нетребко.