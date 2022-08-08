Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Они нужны стране?»: Михалков посчитал бесполезными покинувших Россию артистов

Евгений Белоусов
Общество
«Они нужны стране?»: Михалков посчитал бесполезными покинувших Россию артистов
Фото: roscongress / Михаил Киреев

Уехавшие из России на фоне специальной военной операции артисты не нужны стране. Такое заявление сделал режиссер Никита Михалков в очередном выпуске своей передачи «Бесогон ТВ».

— Они нужны стране? Что они могут дать? Чем могут вернуть стране то, что она для них сделала? Нет. Мне кажется, они стране не нужны, — заявил он.

По мнению Михалкова, этих артистов никто из России не изгонял, это был их личный выбор. Режиссер назвал таких деятелей искусства «самоизгнанными». Он заметил, что это те люди, которые «находились в топе, на вершине популярности».

Недавно Михалков возглавил список знаменитостей, которым россияне доверяют больше прочих. Список составил исследовательский холдинг «Ромир». Следом за Михалковым идет его коллега Константин Хабенский. Третье место с весны удерживает за собой актер Московского губернского театра Сергей Безруков.

Артист балета Николай Цискаридзе, в отличие от некоторых артистов, не покинул страну в сложное время. Однако он сам не осуждает тех, кто уехал из России в свете последних событий.

Известный российский журналист Евгений Додолев поделился информацией о гонорарах покинувших Россию знаменитостей — Чулпан Хаматовой, Ренаты Литвиновой, Веры Брежневой и Анны Нетребко.

Знаменитости Сергей Михалков Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте