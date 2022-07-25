Михалков и Хабенский: Названы актеры, которым россияне доверяют больше всего

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Исследовательский холдинг «Ромир» провел исследование, в рамках которого выяснил, кому из актеров россияне доверяют больше всего.

Так, на первом месте расположился актер и режиссер Никита Михалков, следом за которым идет его коллега Константин Хабенский. Примечательно, что еще весной этого года на первом месте был Хабенский, тогда как Михалков, соответственно, на втором.

Третье место с весны удерживает за собой актер Московского губернского театра Сергей Безруков. Также в список «доверенных лиц» попали Мария Шукшина, Дмитрий Певцов и Михаил Боярский. Кроме них, доверие россиян вызывает и ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, говорится на сайте холдинга.

Николай Цискаридзе, в отличие от некоторых артистов, не покинул страну в сложное время. Однако он сам не осуждает тех, кто уехал из России в свете последних событий.

До этого известный российский актер и музыкант Станислав Ярушин, прославившийся благодаря комедийному ситкому «Универ», отреагировал на критику действий российских властей со стороны знаменитостей, покинувших страну. Артист считает себя патриотом, поэтому не может понять решения некоторых своих коллег.