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В фонде культурных инициатив призвали крупные Telegram-каналы к ответственности

Анастасия Колоскова
Общество
В фонде культурных инициатив призвали крупные Telegram-каналы к ответственности
Фото: shutterstock

Telegram-каналы, которые имеют свыше 100 тысяч подписчиков, должны осознавать свою ответственность при подаче информации, как это делают СМИ. Об это заявил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

— Telegram-канал, аудитория которого превышает 100 тысяч подписчиков, — это уже чрезвычайно серьезное дело. Надо ответственно подходить к тому, что ты публикуешь и как, — отметил он.

Карманов считает преждевременным списание газет, так как у них есть авторы и «ограниченное количество контента». На примере Telegram-каналов он назвал важным развитие авторской журналистики и дозировку контента, так как «50–100 единиц контента в день никакой человек переварить не может», передает ТАСС.

В октябре член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати, генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков сообщил, что в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова создают курс военной журналистики с целью научить студентов профессионально освещать военные темы. Он отметил, что в России есть профессионалы, которые могут преподавать на курсе и продемонстрировать, «почему делается именно так». По мнению Новикова, система образования в настоящее время требует изменений.

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