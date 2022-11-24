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Биографию матери-героини передали на вечное хранение в Музей Победы 

Анастасия Колоскова
Город
Биографию матери-героини передали на вечное хранение в Музей Победы 
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Во всенародный исторический проект «Лица Победы», созданный по инициативе Музея Победы, передали биографию матери-героини Веры Байлак, которая воспитала десятерых детей: семерых дочерей и троих сыновей. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

— В мае 2010 года она приняла участие в параде Победы на Красной Площади в Москве и открыла выставку «Тувинская Народная Республика — все для общей Победы» в Музее Победы, — рассказал руководитель проекта «Лица Победы» Андрей Широков.

Подвиг многодетной матери государство отметило орденом Отечественной войны II степени и рядом медалей.

Байлак родилась в 1924 году в Туве. В 1943 году женщина ушла на фронт, добившись зачисления в добровольческий кавалерийский эскадрон. Это подразделение в составе восьмой гвардейской дивизии в начале 1944 года принимало участие в Ровно-Луцкой наступательной операции по освобождению от фашистов Украины. Войну Байлак закончила в звании гвардии сержанта.

До этого Музей Победы подвел итоги всероссийского конкурса, ставшего первым этапом в создании виртуальной выставки «Искра надежды». Она посвящена 80-летию прорыва блокады Ленинграда, которое будут отмечать 18 января 2023 года.

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