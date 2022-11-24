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Школьные музеи Москвы создадут выставочный проект к 80-летию операции «Искра»

Анастасия Колоскова
Город
Школьные музеи Москвы создадут выставочный проект к 80-летию операции «Искра»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы подвел итоги всероссийского конкурса, ставшего первым этапом в создании виртуальной выставки «Искра надежды». Она посвящена 80-летию прорыва блокады Ленинграда, которое будут отмечать 18 января 2023 года, сообщили в пресс-службе музея.

В конкурсе принимали участие школьные музеи, в коллекциях которых есть раритеты, связанные с историей операции «Искра». В числе победителей оказались 23 образовательных организации из разных регионов страны. Среди них четыре столичных музея: школы «Марьино» и школ №1524, 2097, 1293. Они победили в номинациях «На пути к Победе» и «Герои тыла».

Виртуальную выставку «Искра надежды» откроют 18 января 2023 года. Она появится на официальном сайте Музея Победы и на сайте программы развития «Школьный Музей Победы».

Проект «Искра надежды» Музей Победы организован совместно с Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда города Санкт-Петербурга.

До этого сообщалось, что столичные музеи, библиотеки и культурные центры подготовили программу в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

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