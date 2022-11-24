В Кремле отреагировали на призыв Макрона наказать Россию за удары по Украине

Фото: Администрация президента РФ

Москва готова воспринимать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости наказать РФ за удары по энергетическим объектам Украины только в том случае, если обстрелы ВСУ Донбасса тоже будут осуждаться Западом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 24 ноября.

— Мы готовы воспринимать такие заявления только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары украинской артиллерии по гражданским объектам и по жилым помещениям в Донбассе, которые проходили с 2014 года, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Кремль за все это время не слышал ни одного осуждения ВСУ со стороны Франции, передают «Известия».

23 ноября ВС РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Украины. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже был частично обесточен.