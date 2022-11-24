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Журналист Караулов об объявлении в розыск узнал от жены

Степан Жирнов
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Журналист Караулов об объявлении в розыск узнал от жены
Фото: Youtube / Принцип Ковалева

Журналист Андрей Караулов, которого объявили в розыск по уголовному делу о клевете, узнал об этом от жены. Об этом стало известно в четверг, 24 ноября.

По его словам, он лежал все это время в больнице и ни от кого не скрывался. Также телеведущий посетовал, что он не знает о стадии рассмотрения дела и о своем в нем статусе, так как сотрудники правоохранительных органов не выходят на связь.

— Вроде как вчера еще был свидетель, а сегодня — не знаю. Дознаватель не берет трубку, — сообщил Караулов корреспонденту телеканала «360».

По словам журналиста, капитан полиции осведомлен о том, что Караулов находится на лечении. Телеведущий заметил, что в правоохранительные органы были высланы все необходимые медицинские бланки с контактными номерами.

Ранее стало известно, что журналиста Андрея Караулова объявили в розыск по уголовному делу о клевете. В рамках расследования в доме телеведущего 3 октября проводился обыск.

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