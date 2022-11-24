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Москвичам рассказали, как прошло завершение пятого сезона аренды электросамокатов

Евгений Жуков
Город
Москвичам рассказали, как прошло завершение пятого сезона аренды электросамокатов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жителям столицы рассказали, как прошло завершение пятого сезона аренды электросамокатов в Москве. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщиили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Для повышения уровня безопасности поездок, было введено 90 новых медленных зон, 49 из которых расположены в жилых кварталах компании ПИК по всему городу.

Помимо этого, операторам были выделены субсидии, которые помогли возместить часть затрат на покупку электросамокатов в прошлом году.

Также состоялся запуск образовательной программы для всех пользователей электросамокатов «Включи режим безопасности», где желающим рассказали о правилах безопасного вождения на подобных средствах индивидуальной мобильности. Для этого были приняты соответствующие поправки в ПДД, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

— Электросамокаты — востребованный городской транспорт. В этом году пользователи уже совершили 23,8 млн поездок на городских электросамокатах — в три раза больше, чем в 2021 году, — заявил заммэра Москвы в правительстве города, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

15 ноября стало известно, что в Москве завершился сезон аренды электросамокатов и велопроката.

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