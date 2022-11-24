Мишустин заявил о рисках повреждения инфраструктуры в новых регионах РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы

В новых регионах, вошедших в состав России после референдумов, сохраняются тяжелая обстановка и риск разрушения инфраструктуры. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Наиболее сложная ситуация с подготовкой к осенне-зимнему периоду отмечается на новых российских территориях. Все вопросы системно решаются, для этого созданы межведомственные штабы, — заявил он.

По словам российского премьера, необходимо продолжать работу на этих территориях до тех пор, пока не будут реализованы все запланированные на них мероприятия. В первую очередь это касается жилищного хозяйства и социальных учреждений, передает слова Мишустина официальный сайт кабмина.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал четыре договора о принятии ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Данные документы глава государства подписал совместно с руководителями присоединенных территорий. Помимо этого, в рамках договоров в России были образованы новые субъекты.

Путин также пообещал, что РФ не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в которых прошли референдумы.