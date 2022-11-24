Москомстройинвест заключил с инвесторами 38 договоров о передаче городу соцобъектов

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Москомстройинвест заключил с инвесторами 38 договоров о передаче столице 74 социальных объектов почти на 30 000 мест с начала реализации механизма в феврале 2021 года. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщила председатель комитета Анастасия Пятова.

— В общей сложности по оформленным с инвесторами договорам участия в развитии социальной инфраструктуры городу перейдут в собственность 45 детских садов на 9790 мест и 29 школ на 19 995 мест, — сказала она.

Пятова напомнила, что механизм передачи социальных объектов был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным в феврале прошлого года. До его принятия инвесторы могли передать готовые здания только путем дарения или по инвестиционному контракту.

Накануне заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала 2022 года Москва заключила 10 соглашений с инвесторами по программе стимулирования создания мест приложения труда. С их помощью в городе появится почти шесть тысяч рабочих мест.