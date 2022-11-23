Ефимов: Новые соглашения с застройщикам создадут около шести тысяч рабочих мест

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С начала 2022 года Москва заключила 10 соглашений с инвесторами по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом в среду, 23 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Совокупные инвестиции в возведение объектов площадью более 309 тысяч квадратных метров составят 34 миллиарда рублей. В детских садах, школах, спорткомплексе, торговых и офисных центрах будет создано почти шесть тысяч рабочих мест, — заявил он.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, с 2020 года Москва подписала восемь соглашений с девелоперами. По ним в городе возведут 40 образовательных учреждений: 25 детских садов и 15 школ.

По программе стимулирования создания МПТ девелоперам предоставляется льгота при переоформлении земельных участков под строительство жилья, если одновременно возводятся коммерческие, промышленные или социальные объекты.

Недавно в программу внесли изменения, которые позволят девелоперам привлечь к реализации проектов больше соисполнителей: если раньше состав участников у инвестора и привлекаемого лица должен был совпадать минимум на 75 процентов, то сейчас требование снижено до 51 процента.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что территория в Беговом районе Москвы будет реорганизована по программе комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Там городское руководство планирует возвести общественно-деловую недвижимость.

Он также рассказал, что в столице реализуются 20 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 314 гектаров, где планируется строительство производств, школ и других объектов, благодаря которым в городе появится более 71 тысячи новых рабочих мест.