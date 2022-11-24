Собянин рассказал о планах внедрения московской системы распознавания лиц в регионах РФ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Система распознавания лиц, которая на сегодняшний день применяется для обеспечения безопасности в столице, может быть внедрена в регионах Российской Федерации. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, благодаря данной технологии за последние два года в столице было выявлено порядка 28 тысяч лиц, находящихся в розыске. Собянин заявил, что подобная практика напрямую «влияет на безопасность в городе».

В кратном соотношении уменьшилось число угонов автомобилей, поскольку система помогает отслеживать движение транспорта по городу, тем самым обеспечивая поиск, передает слова главы города ТАСС.

Помимо этого, Собянин отметил, что такие системы уже начали распространяться за границами столицы. Московское руководство совместно с Министерством внутренних дел прорабатывает возможности внедрения их в ЦФО и в другие регионы РФ.

До этого автоэксперт Александр Сомов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как будет работать новая система распознавания лиц на автомобилях ГИБДД.

По его словам, внедрение интеллектуальных устройств для распознавания лиц водителей и автоматической фотовидеофиксации автомобилей позволит быстрее выявлять нарушителей и избавить инспекторов ГИБДД от лишней поисковой волокиты.