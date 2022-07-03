Как будет работать новая система распознавания лиц на автомобилях ГИБДД

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Внедрение интеллектуальных устройств для распознавания лиц водителей и автоматической фотовидеофиксации автомобилей позволит быстрее выявлять нарушителей и избавить инспекторов ГИБДД от лишней поисковой волокиты. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил автоэксперт Александр Сомов, комментируя идею снабжения патрульных машин ГИБДД системами распознавания лиц.

По его словам, система будет выдавать имеющуюся в базах МВД информацию о транспортном средстве и его владельце. Те авто, которые чаще остальных попадали в аварии или нарушали ПДД, будут обнаруживаться в первую очередь.

— Система будет напоминать чем-то устройства, которые распознают лица граждан, предоставляют данные о них, — сказал Сомов. — Только в этом случае объектом является само транспортное средство.

Сказать, насколько это нововведение будет эффективным в борьбе с нарушителями, сложно, заметил спикер. По его словам, нужно время, чтобы механизм был установлен на всех патрульных машинах и испробован сотрудниками.

— Но то, что энергозатрат у инспекторов по выявлению нарушителей убавится, — это факт. К тому же, — говорит он, — это позволит быстрее выявлять нарушителей.

Правда, если устройства будут работать четко и без сбоев. Такая система на самом деле частично работает при фиксации номеров во время нарушения. Это несложно понять, когда открываешь «письмо счастья» с сообщением о правонарушении. Там указывается фактически вся информация об авто и его владельце. Теперь же такая технология получила более широкое применение.

Эксперт подчеркнул, что пока неизвестно, как будут проверяться автомобили с иностранными номерами, ведь у российских ведомств нет доступа к их базам. Зато есть данные на те «приезжие» машины, которые могут находиться в розыске, уточнил спикер.

Согласно информации главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, тестирование устройств начнется со следующей недели. Фиксаторы будут встроены в светосигнальные балки патрульных автомобилей и позволят в транспортном потоке распознавать находящиеся в розыске машины. Системы протестируют в обеих столицах, а потом будет принято решение о запуске программы в других регионах.