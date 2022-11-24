Путин: Москва сделала кардинальный шаг вперед в области ИИ

Фото: Администрация президента РФ

Москва сделала кардинальный шаг вперед в области интеграции искусственного интеллекта в различных сферах городского хозяйства. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

— Отмечу, что Москва, и сегодня еще буду обращаться к ее опыту неоднократно, сделала кардинальный шаг в области цифровой трансформации многих сфер городского хозяйства, — сказал он, выступая на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Президент добавил, что Московская область, в свою очередь, сегодня стоит на пороге реализации знакового проекта. По его словам, Подмосковье намерено провести полномасштабное изменение систем управления, внедрив в него технологии нейросетей, передает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин также попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева поделиться с другими регионами страны опытом по внедрению искусственного интеллекта. Для этого они могут воспользоваться площадкой Госсовета.