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Путин: Москва сделала кардинальный шаг вперед в области ИИ

Александр Афонин
Общество
Путин: Москва сделала кардинальный шаг вперед в области ИИ
Фото: Администрация президента РФ

Москва сделала кардинальный шаг вперед в области интеграции искусственного интеллекта в различных сферах городского хозяйства. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

— Отмечу, что Москва, и сегодня еще буду обращаться к ее опыту неоднократно, сделала кардинальный шаг в области цифровой трансформации многих сфер городского хозяйства, — сказал он, выступая на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Президент добавил, что Московская область, в свою очередь, сегодня стоит на пороге реализации знакового проекта. По его словам, Подмосковье намерено провести полномасштабное изменение систем управления, внедрив в него технологии нейросетей, передает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин также попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева поделиться с другими регионами страны опытом по внедрению искусственного интеллекта. Для этого они могут воспользоваться площадкой Госсовета.

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