Путин попросил Собянина и Воробьева помочь внедрить ИИ в другие регионы РФ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева поделиться с другими регионами страны опытом по внедрению искусственного интеллекта. Такое заявление он сделал на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

— Прошу и мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева использовать площадку Госсовета, чтобы распространять свой опыт применения новейших технологий на всю страну, — заявил глава государства.

Путин отметил, что подобный обмен опытом по другим направлениям уже происходил, передает официальный сайт Кремля.

Президент также отметил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области искусственного интеллекта.

Российский президент принимает участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В рамках мероприятия глава государства планировал выступить перед гостями и участниками конференции. Кроме того, в программе намечена дискуссия с молодыми учеными в области искусственного интеллекта и машинного обучения с участием Владимира Путина.