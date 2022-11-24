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Путин попросил Собянина и Воробьева помочь внедрить ИИ в другие регионы РФ

Евгений Белоусов
Технологии
Путин попросил Собянина и Воробьева помочь внедрить ИИ в другие регионы РФ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева поделиться с другими регионами страны опытом по внедрению искусственного интеллекта. Такое заявление он сделал на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

— Прошу и мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева использовать площадку Госсовета, чтобы распространять свой опыт применения новейших технологий на всю страну, — заявил глава государства.

Путин отметил, что подобный обмен опытом по другим направлениям уже происходил, передает официальный сайт Кремля.

Президент также отметил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области искусственного интеллекта.

Российский президент принимает участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В рамках мероприятия глава государства планировал выступить перед гостями и участниками конференции. Кроме того, в программе намечена дискуссия с молодыми учеными в области искусственного интеллекта и машинного обучения с участием Владимира Путина.

Андрей Воробьев искусственный интеллект Сергей Собянин Владимир Путин
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